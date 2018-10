MediEvil – Erster Trailer zum Remake veröffentlicht

MediEvil wurde am 1. diesen Monats 20 Jahre alt und erhält nun am 31. einen Trailer zum Remake. Das Skelett Dan kehrt somit komplett überarbeitet und in gänzlich neuem Look auf die Bildschirme zurück.

MediEvil Remake im Vergleich mit dem Original

Der Ankündigungstrailer zum MediEvil Remake zeigt nicht nur Gameplay des neuen Spiels, sondern auch die entsprechenden Szenen aus dem Original. So hat man schon mal die Gelegenheit, die überarbeitete Grafik und die gänzlich von Grund auf erschaffenen Level mit dem Original zu vergleichen. Ein Releasedatum hat das Remake noch nicht, aber es soll im nächsten Jahr exklusiv für die PS4 erscheinen.

