Just Cause 4 – Actiontitel erreicht Gold-Status

Im Vorfeld der diesjährigen E3 kündigte Square Enix den nächsten Teil der Actionserie Just Cause an: Just Cause 4. Der angekündigte Release im Dezember wird wohl trotz des kurzen Zeitfensters wie geplant eingehalten werden.

Entwicklung von Just Cause 4 beendet

Wie das japanische Unternehmen nun offiziell via Twitter verkündete, hat Just Cause 4 den Goldstatus erreicht. Die Entwicklungen am Actiontitel sind damit abgeschlossen und das Spiel wird im nächsten Schritt auf Discs gepresst sowie vervielfältigt.

Eine Releaseverschiebung zum jetzigen Zeitpunkt ist damit höchst unwahrscheinlich. Fans des Actionspektakels können sich also auf eine pünktliche Veröffentlichung am 4. Dezember freuen.

We are pleased to announce that #JustCause4 has GONE GOLD for its worldwide release on December 4th 🏆 Congratulations to @AvalancheSweden for their amazing work creating Solís and Rico’s most ambitious adventure yet ⭐️ https://t.co/eieCqdnMgR pic.twitter.com/6iVHc9kHFy — Just Cause 4 (@justcause) October 30, 2018

Just Cause 4 - Gold Edition - [PlayStation 4] Schnallen Sie sich Ihren Wingsuit um, schnappen Sie sich Ihren vielseitig einsetzbaren Grapple-Hook und lassen es krachen!

Erweiterter Grapple-Hook mit unzähligen neuen Funktionen

Extreme Wetterereignisse, wie Tornados, die der Spieler zu seinem Vorteil nutzen kann

Die Gold-Edition enthält diverse Zusatzinhalte, 24 Stunden Early Access, Steelbook + Expansion Pass

Quelle: Square Enix via Twitter