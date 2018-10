BlizzCon 2018 – Eröffnungswoche in vollem Gange

Kommendes Wochenende geht’s wieder rund in Anaheim, Kalifornien. Dann findet die BlizzCon 2018 statt. Zum Auftakt haben bereits verschiedene eSport-Matches begonnen.

Eröffnungswoche der BlizzCon 2018 mit eSport-Matches

Am Montag, den 29. Oktober 2018 ist die Eröffnungswoche der BlizzCon 2018 angelaufen. Den Auftakt machen die World of Warcraft Arena Championships. Die erste der 18 Begegnungen waren die Teams Super Frogs vs. Unitas. Das Video zu dem Match haben wir für euch unter diesen Zeilen. Die eSport-Matches können übrigens ohne Virtual Ticket im Livestream verfolgt werden. Viel Spaß und stay tuned.

Quelle: WarCraft eSport Highlights (via YouTube)