Sea of Thieves: DLC “Shrouded Spoils” angekündigt

Zahlreich Spieler waren zum Release von Sea of Thieves im März diesen Jahres enttäuscht über die fehlende Langzeitmotivation. Entwickler Rare hat nun die Problematik erkannt und arbeitet fleißig an weiteren Inhalten. So kündigte das Team unlängst den DLC “Shrouded Spoils” an.

Welche Neuerungen bringt Shrouded Spoils mit sich?

Spieler dürfen sich in Sea of Thieves: Shrouded Spoils erst einmal über weitere Individualisierungsoptionen für das eigene Schiff freuen. So lassen sich zum Release der Erweiterung dann die Kanone als auch Steuerad frische Skins erhalten. Interessant wird zudem der Nebel sein, der ab sofort gespenstisch über dem Ozean liegt. Dieser wird euch zunächst die Sicht auf lange Distanzen rauben. Dadurch wird eine Absprache mit euren Teamkameraden noch wichtiger. Zum Schluss verspricht Sea of Thieves: Shrouded Spoils ebenfalls eine neue Kampagne mit frischen Aufgaben sowie neuen Achievements.

Quelle: polygon.com