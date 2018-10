Rainbow Six Siege: Halloween-Event läuft bereits

In den nächsten Tagen könnt ihr anlässlich des Halloween-Events in Rainbow Six Siege kostenlos einige Alpha-Packs abstauben. In den Packs selbst sollen sich insgesamt 22 neue Items befinden, die ihr einsetzen könnt.

Wie komme ich an die Packs?

Wer sich zum ersten Mal einloggt, erhält direkt eines dieser Pakete vollkommen kostenfrei. Weiterhin gibt es zwei zusätzliche Möglichkeiten an gratis Lootboxen zu gelangen. So müsste ihr lediglich 30 oder auch 60 Kills abschließen um zwei weitere Packs zu erhalten. Das ganze sollte allerdings in der Mad-House-Playlist stattfinden, welche ihr über das Hauptmenü zu Beginn auswählen könnt. Hier warten jedoch einige Einschränkungen auf euch: Wer im Angriff spielt, wird lediglich auf die Charaktere Ash, Thermite, Buck, Hibana und Finka zurückgreifen können. Wer hingegen auf Seite der Verteidigung spielt, wird leidlich die Rolle von Pulse, Jäger, Valkyrie, Mira und Vigil einnehmen können.

Quelle: windowscentral.com