Fallout 76 – B.E.T.A.-Zeiten für PS4 und PC bekannt

Nachdem die B.E.T.A. von Fallout 76 bereits seit einer Woche auf der Xbox One verfügbar ist, ziehen nun auch Playstation 4 und PC nach. Pünktlich dazu gab Publisher Bethesda nun auch die offiziellen Startzeiten bekannt.

Voller Zeitplan für Halloween

Die Testphase wird bereits am Dienstag mit einer Dauer von vier Stunden auf allen Plattformen starten. Fortgesetzt wird das Prozedere dann bereits am Donnerstag, Samstag und Sonntag. Die konkreten Zeiten findet ihr nachfolgend:

Dienstag, 31.10. – 00:00 bis 04:00 Uhr (Alle Plattformen)

Donnerstag, 01.11 – 19:00 bis 00:00 Uhr (Alle Plattformen)

Samstag, 03.11 – 22:00 bis 02:00 Uhr (Alle Plattformen)

Sonntag, 04.11 – 19:00 bis 02:00 Uhr (Alle Plattformen)

Die Testphase wird bekanntermaßen in Etappen von 4-8 Stunden ablaufen, in denen die Server online sein werden. Zwischen diesen Zeiten werden die zuständigen Entwickler Wartungen und Bugfixes vornehmen, die anschließend direkt auf das System gespielt werden. So soll ein stetiger Austausch zwischen Betateilnehmern und Bethesda entstehen.

