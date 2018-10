Anthem – Erste Mission im Video vorgestellt

Im Rahmen der Paris Games Week präsentierte uns Entwickler BioWare die erste Mission aus deren kommendem Shooter Anthem. Dabei geht das neuste Gameplay-Material vor allem auf die ultimativen Fähigkeiten der Storm- und Interceptor Javelins ein.

Erste Mission im Video

Das nachfolgende Video präsentiert euch die Mission „The Lost Archanist“, in der der Spieler vor sie Aufgabe gestellt wird, einen verlorenen Archaniker zu finden. Konkrete Informationen zur Hintergrundgeschichte verriet man selbstverständlich nicht. Dafür gewährte die Spieleschmiede einen detaillierten Einblick in die Such-Mechaniken sowie in das Sammeln von Beute.

Anthem erscheint am 22. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller können bereits ab dem 1. Februar auf eine Vorabdemo zugreifen.

Quelle: VG247