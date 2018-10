Wieder einmal hat der Panten eine Wootbox zugesendet bekommen, diesmal unter dem Motto “Legacy”, also Nachfolge/Erbe. In ihr findet er mal wieder so einige interessante Sachen wie zum Beispiel einen Super Mario Odyssey Schlüsselanhänger und eine leuchtende Iron Man-Figur. Aber seht doch selbst, was er noch sonst so aus der Überaschungskiste auspackt: