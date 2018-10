Resident Evil – Gleich drei Teile der Reihe für die Switch angekündigt

Der Oktober hält sich mit Ankündigungen im Horror-Genre nicht zurück und die nächste kommt von DER Horror-Reihe schlechthin, Resident Evil. Wie Capcom auf Twitter verkündete werden gleich drei Spiele der Reihe 2019 auf der Switch erscheinen. Mit dabei ist auch einer der beliebtesten Teile der Reihe.

Capcom is bringing multiple fan favorites to Nintendo Switch! Resident Evil, Resident Evil 0, and Resident Evil 4 will each be launching on Nintendo Switch in 2019! We'll have more info soon!

