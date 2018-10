Nintendo Switch – Diablo Bundle ist vorbestellbar

Nicht mehr lange und Nintendo Switch Spieler können in Dungeons nach Herzenslust looten. Das passende Diablo Bundle ist schon vorbestellbar.

Nintendo Switch Bundle für Diablo kann vorbestellt werden

Am 2. November wird das Diablo Switch Bundle erscheinen. Für 379€ kann das Bundle aber aktuell schon vorbestellt werden. In dem Bundle enthalten sind neben der Konsole (mit speziellem Diablo Print) und dem Zubehör auch noch der Downloadcode für die Diablo 3 Eternal Collection, sowie ein Case im Diablo Stil für die Switch. Wer also schon ganz heiß auf lange Diablo Sessions ist, kann sich die passende Konsole dazu sichern.

