Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs – Erste Details zur neuen Erweiterung Labyrinth of the Ghost King

Bandai Namco Entertainment und Level-5 haben neue Details zur ersten großen Erweiterung für das Rollenspiel Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs bekannt gegeben. Der DLC trägt den Titel Labyrinth of the Ghost King und entführt euch erstmals in einen zufallsgenerierten Dungeon.

Neue Quests, Waffen und mehr

Das neue Areal soll dabei einen enorm hohen Schwierigkeitsgrad besitzen, der alles Bisherige übertreffen wird. Am Ende des Irrgartens müssen sich mutige Spieler schließlich dem Boss King Lamikyl stellen.

Auch das Kampfsystem soll im Zuge der Erweiterung überarbeitet werden. Konkrete Details diesbezüglich ließ man allerdings noch nicht durchsickern. Abseits davon können sich Abenteurer auf 80 neue Waffen und Rüstungsteile sowie zahlreiche neue Quests rund um die Hintergrundgeschichte eurer Party-Mitglieder freuen.

Labyrinth of the Ghost King ist Teil des Season Pass und somit für alle Inhaber ab Release verfügbar. Ein konkretes Startdatum gibt es bis dato allerdings noch nicht.

