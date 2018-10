Fallout 76 – Anforderungen an euren PC bekannt

Fallout 76 ist unlängst erst in seine geschlossene Beta-Phase auf der Xbox One gestartet. Nun soll der Mehrspieler-Ableger in wenigen Tagen ebenfalls auf der PlayStation 4 und dem PC spielbar sein. PC-Spieler können nun passend zur bevorstehenden Testphase ebenfalls einen ersten Blick auf die Systemanforderungen werfen.

Was muss mein PC für Fallout 76 können?

In den offiziellen FAQ zu Fallout 76 führt Bethesda nun offizielle die Anforderungen an eure Rechner auf. Fallout 76 erscheint bereits am 14. November neben dem PC auch für Xbox One und PlayStation 4.

Die Systemanforderungen findet ihr im folgenden:

Minimale Systemanforderungen

Prozessor und OS mit 64-bit-Unterstützung

OS: Windows 7/8/10 (64-bit OS)

Prozessor: Intel Core i7 4790 3.6 GHz / AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz oder vergleichbar

Grafik: NVIDIA GTX 780 3GB / AMD Radeon R9 285 2GB oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

HDD: 60 GB

Empfohlene Systemkonfiguration

Prozessor und OS mit 64-bit-Unterstützung OS: Windows 7/8.1/10 Prozessor: Intel Core i7-4790 3.6 GHz / AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz Grafik: Nvidia GTX 970 4GB / AMD R9 290X 4GB Arbeitsspeicher: 8 GB RAM HDD: 60 GB



Fallout 76 Tricentennial Edition [Xbox One ] Enthält exkuisve Tricentennial In-Game-Bonusgegenstände.

Zugang zur Fallout 76-B.E.T.A. (Exklusiv für Vorbesteller). Sie erhalten Ihren Code rechtzeitig vor Start der BETA per E-Mail. Maximal 1 Code pro Kunde möglich.

Die B.E.T.A startet am 23. Oktober 2018 für Xbox One Spieler und am 30. Oktober für PlayStation 4 und PC Spieler

Quelle: fallout.bethesda.net