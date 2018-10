Call of Cthulhu – Düsterer Launch Trailer zum Release

Focus Home Entertainment wird uns bald einen Ausflug nach Darkwater ermöglichen. Zum baldigen Call of Cthulhu Release gibt es jetzt einen neuen Trailer.

Call of Cthulhu bekommt düsteren Launch Trailer

Der neue Launch Trailer startet in einem dichten Wald bei Nacht. Im Folgenden bekommt ihr einen Einblick in die Wirrungen der mysteriösen Welt. Die Schrecken die euch erwarten enthüllen sich euch nur langsam. Was euch in der Rolle des Detektivs Pierce erwartet, könnt ihr aus dem Trailer nur erahnen. Erscheinen soll der Titel am 30. Oktober für PS4, Xbox One und PC.

Call Of Cthulhu [Playstation 4] Der "Große Träumer", Cthulhu, kündigt sein Erwachen an... Reisen Sie nach Blackwater Island!

Call of Cthulhu - ein investigatives RPG, im Lovecraft Universum, entwickelt mit der Unreal Engine 4

Erweitern und verbessern Sie die Fähigkeiten Ihres Charakters und nutzen Sie die neuen Fähigkeiten um die Wahrheit aufzudecken

Zweifeln Sie an Ihrem eigenen Verstand? Es heißt, dass Wahnsinn der einzige Weg sei, die Wahrheit zu ergründen

Herausgeber: Koch Media GmbH

Quelle: Focus Home Interactive via Youtube