BlizzCon – Weitere Einzelheiten bekannt

Die Vorbereitungen zur diesjährigen BlizzCon sind soweit alle getroffen und es wird nur noch hier und da etwas geschraubt. Fans wie Veranstalter sind schon gespannt wie es laufen wird und freuen sich natürlich auch auf einige Neuerungen.

Neue Details zur BlizzCon 2018 bekannt

Die BlizzCon wartet mit einem bombastischem Rahmenprogramm auf. Neben den eSport-Events in Overwatch, Starcraft 2, World of Warcraft, Hearthstone und Heroes of the Storm gibt es noch jede Menge zu entdecken. Das ganze Event findet auf mehreren Ebenen und insgesamt drei großen Bühnen statt. Die mythische Bühne befindet sich im Hallenblock D, und auf der zweiten Ebene des nördlichen Hallengebäudes sind die epische – und die legendäre Bühne zu finden. Auch in diesem Jahr gibt es wieder jede Menge Podiumsvorträge, Communitywettbewerbe und Infoveranstaltungen. Und was den Zauber noch verstärkt, sind natürlich die unzähligen Cosplayer. Auch der Inclusion Nexus wird wieder stark vertreten sein. Dieser befindet sich auf der zweiten Ebene von Halle A. Dort können Interessierte den Worten der Vertreterinnen und Vertreter von Blizzards Women’s Advisory Council, der LGBTQ Council sowie der Veterans Group lauschen. Die BlizzCon ist weniger eine Messe, als eher ein riesige Party. Selbst der Abschluss dieses Spektakels wird gebührend gefeiert. Gleich drei Musik-Acts runden den krönenden Abschluss ab. Die Band Train, der DJ und Schauspieler Kristian Nairn und zu guter Letzt keine geringere als Lindsey Sterling geben sich die Ehre. Es verspricht eine spannende, spaßige und epische BlizzCon 2018 zu werden. Viel Spaß dabei! Detailliertere Informationen findet ihr auf unserer BlizzCon 2018 Themenseite.

Quelle: Pressemeldung