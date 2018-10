Alan Wake – Mysterythriller kehrt zurück auf Steam

Nachdem der atmosphärische Mysterythriller Alan Wake im Mai 2017 aufgrund von Lizenzproblemen aus der Steam-Bibliothek entfernt wurde, feiert der Titel nun sein Comeback!

Remedy Entertainment’s Alan Wake ist wieder zurück auf Steam. Zur Feier des Tages gewährt man allen interessierten Spielern sogar einen Rabatt von 80%. Noch bis zum 1. November habt ihr also die Chance den Titel für gerade mal 2,50 Euro zu ergattern.

Auf twitter bedankte sich das Entwicklerstudio vor allem bei Publisher Microsoft, der die ausgelaufenen Musiklizenzen erneuern konnte. Das Spiel darf damit nun auch wieder offiziell in den Verkauf gehen.

Auch Xbox Spieler sollen schon bald wieder Zugriff auf das Gruselabenteuer erhalten. Wann der Titel seinen Weg zurück in den Xbox Store finden wird, verriet man allerdings nicht.

Big thanks to our partner and Alan Wake’s publishers @Microsoft who were able to renegotiate the rights to the licensed music in Alan Wake, so that the game can be sold again.

— Remedy Entertainment (@remedygames) October 25, 2018