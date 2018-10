Vampyr – Blutsauger Game kommt für Switch

Vampyr konnte trotz einiger Schwächen bei Gamern Punkte sammeln. Nintendo Switch wird ebenfalls einen Besuch der Blutsauger bekommen.

In deren letztem Finanzreport, enthüllte Publisher Focus Home Entertainment eine neue Plattform für das Vampir RPG. Trotz einiger Macken verkauft sich der Titel überraschend gut. Und so überrascht es nicht, dass der Publisher die Marke weiter verbreiten will. Dontnods düsteres Game wird daher auf der Nintendo Switch erscheinen. Einen genauen Termin und weitere Informationen sind noch nocht bekannt. Das offizielle Statement spricht vom 3. Quartal.

In Q3, the Group will continue to maximize the potential of the Vampyr licence,” reads the report. “After the game’s impressive success on PC, Xbox One, and PS4, it will be Nintendo Switch’s turn to welcome the Dontnod title to reach an even wider audience.