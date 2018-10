PlayStation Hits – Neue Titel im November

Die neue PlayStation Hits Reihe bringt euch Toptitel zu kleinen Preis. Im November erhält das Format Zuwachs.

PlayStation Hits wird um einige Titel erweitert

Titel wie The Last of Us Remastered, Bloodborne oder Uncharted 4 A Thiefs End sind ja bereits Teil des günstigen Line-ups. Ab dem 2. November werden sich aber ein paar neue Titel hinzugesellen. Until Dawn, die Uncharted Trilogie sowie MGS V werden dann günstiger. Auch dabei, One Piece Pirate Warrior 3 und Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Wie die bereits erhältlichen Titel werden auch diese dann für 19,99€ erhältlich sein. Weitere Titel sollen in Zukunft kontinuierlich hinzugefügt werden.

Yakuza Zero Playstation Hits (PS4) Der perfekte Einstieg in das erfolgreiche Yakuza-Epos!

Brutales und vielseitiges Kampfsystem

Spannendes Yakuza-Setting in zwei japanischen Großstädten

Erstmals ist der Serienliebling Goro spielbar

Quelle: Playstation Blog