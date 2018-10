Microsoft – Will Game Pass auf den PC bringen

Mit dem Game Pass bietet Microsoft schon seit geraumer Zeit ein mannigfaltiges Spiele-Abo für Gaminginteressierte. Bisher konnten allerdings nur Xbox-Besitzer so wirklich von dem Abo-Service profitieren.

Das Spiele-Abo auf dem PC

Dies soll sich aber schon bald ändern. Wie Microsoft-CEO Satya Nadella im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen mitteilte, soll der beliebte Game Pass nämlich auf für den PC erscheinen. Demnach sei die PC-Umsetzung ein wichtiger Teil der Zukunftsplanung und genieße entsprechend hohe Priorität.

Wann der Game Pass seinen Weg auf den PC finden und wie die Umsetzung aussehen wird, verriet er in diesem Zuge allerdings nicht.

Der Microsoft Game Pass schlägt mit etwa 10 Euro im Monat zu Buche und gewährt Abonnenten Zugriff auf über 100 Spiele-Vollversionen. Mit dabei sind sogar die aktuellsten Neuerscheinungen der Xbox-Familie.

Quelle: GameInformer