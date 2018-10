Jump Force – Im Februar startet der Anime Fighter

In der Beta konnten sich Anime Fans schon etwas in Jump Force austoben. Heute hat Bandai das Release Datum für den Titel angekündigt.

Jump Force vereint die Anime Fighter im Februar

Das Prinzip hinter dem Beat’em Up mit allerhand bekannten Gesichtern aus diversen Anime Reihen, ist nicht neu. Dennoch konnte die Beta, die kürzlich stattfand, durch die Präsentation und die spektakuläre Action überzeugen. Bis Fans aber das fertige Spiel in Händen halten können, wird es noch etwas dauern. Bandai Namco hat den Release für den 15. Februar 2019 angekündigt. Darüber hinaus gab es noch zwei Neuzugänge in Form von Ryo aus City Hunter und Kenshiro aus Fist of the North Star.

Quelle: Bandai Namco via Youtube