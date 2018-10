Call of Duty: Black Ops 4 – Interaktive Karte für den Blackout-Modus

Wer kennt das nicht? Man sitzt in einer Deckung fest, hat kaum noch Munition und wird beschossen. Was nun? Wie komme ich hier weg? Und wo steht das nächste Fluchtfahrzeug? Antworten auf diese, oder ähnliche Fragen kann euch in vielen Fällen eine Karte geben.

Interaktive Karte für den Blackout-Modus in Call of Duty: Black Ops 4

Dank dieser Karte habt ihr einen genauen Überblick über das Blackout-Terrain. Sie gibt euch außerdem Informationen darüber, wo welche Fahrzeuge stehen, wo sich Kisten mit Munition und Waffen befinden und in welchen Ecken sich Zombies herumtreiben. Um auf die Karte zu kommen, klickt einfach auf das Bild.

Quelle: blackoutmap.com