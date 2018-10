Brawlhalla – Rayman als neuer Kämpfer enthüllt

Am 6. November erscheint der Super Smash Bros.-Klon Brawlhalla für die Switch und Xbox One und am selben Tag wird auch ein neuer Kämpfer veröffentlicht: Es ist niemand geringeres als Rayman. Der gliedmaßenlose Held wird dem Kampfgeschehen des Free to Play-Titels beitreten, doch er wird nicht der einzige neue Inhalt sein, der dem Spiel hinzugefügt wird.

Spielt Kung Foot in Brawlhalla

Das Minispiel Kung Foot ist bereits aus Rayman Legends bekannt, nun wird es auch ein spielbarer Modus in Brawlhalla. In Kung Foot müsst ihr mit Schlägen, Tritten und Energieattacken einen Ball in das gegnerische Tor befördern. Wer Kung Foot bereits in Rayman Legends gespielt hat, der wird mit diesem Modus vollends vertraut sein. Während des Rayman-Events, welches drei Wochen andauert, wird Kong Foot den Brawl des Monats ablösen.

Quelle: ubisoft