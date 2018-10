Battlefield 1 – Premium Pass nur für kurze Zeit kostenlos erhältlich

Battlefield 1 setze bekanntlich noch auf einen Premium-Pass, der Spielern kostenpflichtige neue Inhalte und Erweiterungen versprach. Fur Alldiejenigen, die bisher auf den rund 60 Euro teuren Spaß verzichtet haben, hat Entwickler DICE nun ein ganz besonderes Schmankerl in der Hinterhand.

Premium-Inhalte noch bis Ende Oktober kostenlos

Demnach kann der Premium-Pass ab sofort völlig kostenfrei eurem Battlefield-1-Account hinzugefügt werden. Die Aktion gilt noch bis zum 31. Oktober 2018 und gibt euch Zugriff auf das Gesamtpaket der bisher erschienenen DLCS, darunter They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides und Apocalypse. Jede Erweiterung bringt dabei neue Maps, Waffen und Operationen mit sich. Obendrauf gibt es dann noch 14 Battlepacks.

Quelle: EA