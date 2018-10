Assassin’s Creed Odyssey – Bayek aus Origins tritt dem Spiel bei

Fans von Assassin’s Creed Odyssey dürfen sich derzeit über bekannte Gesichter im aktuellen Ableger der Action-Adventure-Reihe freuen. Nachdem zuletzt Evie Fry aus Assassin’s Creed Syndicate eurem Söldner-Trupp beigetreten ist, scheint nun eine weitere prominente Person euch ab sofort im Spiel zur Verfügung zu stehen. Dabei handelt es sich um niemand geringerem als Bayek von Siwa aus dem vergangenen Ableger Assassin’s Creed Origins.

Um Bayek von Siwa eurem Spiel hinzuzufügen, müsst ihr die Ubisoft Club App nutzen. Für knapp 40 Ingame-Punkte ist der Held aus dem letzten Jahr mittlerweile zu erwerben. Habt ihr euch Bayek gesichert, ist es möglich den Charakter in euer Spiel zu transferieren. So kann der Protagonist aus dem vergangenen Jahr ab sofort auf eurem Schiff aushelfen als auch euch in Kämpfen zur Seite stehen.

Will the Aegean ever know peace?

Unlock this all-new @UbisoftClub reward to add Bayek as a Lieutenant for #AssassinsCreedOdyssey's Adrestia

— Assassin's Creed (@assassinscreed) October 23, 2018