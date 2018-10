Super Meat Boy – PC-Version des Jump’n’Runs bekommt lokalen Multiplayer

Das arcadige Jump’n’Run Super Meat Boy gibt es nun bereits seit acht Jahren, doch immer noch gibt es neuen Content. Auf Twitter verkündete Team Meat nun, man solle morgen doch mal bei Steam nachschauen. Dazu gepostet wird ein Bild, welches einen lokalen Multiplayer ankündigt. Dieser wird dem Modus der Switch-Version sehr ähneln.

Blutige Rennen in Super Meat Boy

In Super Meat Boy Forever, der Switch-Version des Spiels, gab es erstmals einen Zweispielermodus, in dem man sich Rennen liefern kann. Dies soll nun auch in der Steam-Version der Fall sein. Team Meat kündigt dies auf Twitter als “das blutigste Rennen der Geschichte an” und beantwortete auch einige Fragen. Dort wurde schließlich bestätigt, dass der neue Modus ebenjener der Switch-Version sei, nur eben diesmal für Steam.

Maybe check out Steam tomorrow… pic.twitter.com/GUZcKOG8D6 — Team Meat (@SuperMeatBoy) October 24, 2018

Quelle: @SuperMeatBoy via Twitter