Resident Evil 2 – Europa bekommt eine Steelbook-Edition

Es ist Oktober, die gruseligste Zeit des Jahres. Das Remake von Resident Evil 2 wird jedoch leider erst im Januar erscheinen. Dennoch lässt es sich Capcom nicht nehmen, passend zur Halloween-Zeit wenigstens eine spezielle Version des Spiels anzukündigen. Und so bekommen wir in Europa zusätzlich zur normalen Version des Spiels auch eine Steelbook-Edition.

Europe is getting a Steelbook Edition for Resident Evil 2.

This version of the game will come bundled with Claire’s Elza DLC outfit! pic.twitter.com/jLIbDBVnAg

— Resident Evil (@RE_Games) October 24, 2018