Red Dead Redemption 2 – Companion App angekündigt

Die Wpielwelt in Red Dead Redemption 2 ist riesig. Da den Überblick zu wahren ist nicht einfach. Durch eine Karte wird das ganze schon etwas überschaubarer. Doch richtig komfortabel wird es erst, mit einer Companion App.

Companion App für Red Dead Redemption 2 angekündigt.

Die Sache mit der App hat schon in anderen Spielen funktioniert. Die Battlefield-Reihe zum Beispiel verfügt ebenfalls über eine App, in welcher auch die Karte angezeigt wird. Also warum eigentlich nicht auch in dem Wild West-Shooter. Neben der Karte verfügt die Companion App auch über verschiedene andere Funktionen. Zum Beispiel können Tagebucheinträge oder andere Storyinhalte darüber abgerufen werden. Ab dem 26. Oktober 2018 ist die App sowohl für iOs, als auch Android Geräte verfügbar.

Quelle: Rockstar Games