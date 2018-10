PSN Name Changes – Änderung nicht ungefährlich

Seit gestern gehen Einladung an ausgewählte Spieler raus für das PSN Name Changes Firmware Update. Das Feature scheint aber recht problematisch.

PSN Name Changes könnten Inhalte gefährden

Wer an der Beta zu dem lang erwarteten Feature teilnehmen will, sollte sich das vorher gut überlegen. Im offiziellen Disclaimer warnt Sony vor der Möglichkeit, dass Nutzer nach der Namensänderung Zugang zu gekauften DLCs und Ingame Währung verlieren könnten. Ebenso könnten Leaderboardeinträge oder Trophäenfortschritt betroffen sein. Aktuell gibt es zwar noch keine negativen Berichte von Testern, man sollte sich des Risikos dennoch bewusst sein. Hoffen wir, dass die Beta noch ein paar Verbesserungen für das Feature bringt.

