Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli – Das ist Meltans Entwicklung Melmetal

Vor kurzem wurde das neue mysteriöse Pokémon Meltan vorgestellt. Es ist sowohl in Pokémon GO als auch in den bald erscheinenden Spielen Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli zu finden. Nun gibt es Neuigkeiten, Meltan kann sich nämlich als erstes mysteriöses Pokémon weiterentwickeln. Seine neue Form heißt Melmetal und kann lediglich in Pokémon GO erworben werden.

Übertragt Melmetal auf Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli

Wenn ihr euer Meltan in Pokémon GO mit 400 Meltan-Bonbons zu Melmetal entwickelt habt, könnt ihr dieses dann auf eure Version von Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli übertragen. Melmetal ist genau wie seine Vorentwicklung vom Typen Stahl und besitzt eine neue Attacke namens Panzerfäuste. Es ist eine Attacke vom Typen Stahl, die zweimal trifft und das gegnerische Pokémon eventuell zurückschrecken lassen kann.

