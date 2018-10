Hellgate: London – Kehrt im November 2018 zurück auf Steam

T3Entertainment und HanbitSoft (in Korea) werden das Spiel Hellgate: London, welches ursprünglich Ende 2007 für den PC erschienen ist, in Kürze wieder als reinen Singleplayer-Titel auf Steam zum Kauf anbieten. Dies haben die Entwickler auf der Steam-Store-Seite von dem Titel offiziell bestätigt. Laut Aussage des Entwicklers haben sich “viele Fans” eine Rückkehr gewünscht.

Hellgate: London kehrt zurück auf den PC

Die neue Version wird auf der Basis 2.0 inkl. Hellgate: Tokyo erscheinen und optimierte Szenario-Inhalte für den Einzelspieler beinhalten. Auch Premium-Support-Items werden in die neue Version einfließen. Was genau dies bedeutet ist noch nicht bekannt. Auch unklar ist, ob das Spiel dadurch als Free-to-play- oder Pay-to-play-Titel veröffentlicht wird. Hellgate: London spielt in einer durch eine Dämoneninvasion verwüsteten Welt und einer trostlosen, vom Höllenfeuer verbrannten Stadt, welche in der nahen Zukunft angesiedelt ist. Als einer der letzten überlebenden Londoner muss der Spieler Wissenschaft und Magie vereinen, um gegen die Diener der Dunkelheit stand zu halten und die Blutlinie der Menschheit retten zu können. Hellgate: London erschien ursprünglich Ende 2007 für den PC, konnte die damaligen Erwartungen allerdings nicht erfüllen. Die Multiplayer-Server wurden daraufhin am 31. Januar 2009 schon wieder abgeschaltet.

Quelle: resetera.com und Steam