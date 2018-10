Fallout 76 – Termin für die zweite Beta-Phase bekannt

Während die Beta zu Fallout 76 bereits am vergangenen Dienstag gestartet ist, steht nun der nächste Termin für die geschlossene Testphase ins Haus. Demnach soll die zweite Runde am kommenden Samstag, den 27. Oktober, eingeläutet werden. Andauern wird diese allerdings lediglich nur zwei Stunden, nachdem am vergangenen Dienstag die Spieler bereits vier Stunden auf West Virginia losgelassen wurden.

Auf der Xbox One zurück zu Fallout 76!

Vorbesteller dürfen am kommenden Samstag zurück in Fallout 76 starten. Ausschließlich Xbox One-Spieler haben momentan Zugang zur geschlossenen Beta-Phase. Am 27. Oktober könnt ihr von 23 Uhr bis 1 Uhr am Folgetag in das Ödland um Fallout 76 zurückkehren.

PlayStation 4-Spieler dürfen ab dem 30. Oktober ebenfalls in die neue Welt um den Mehrspieler-Hit Fallout 76 aufbrechen.

