Battlefield V – Battle-Royale Modus Firestorm erscheint im März 2019

Pünktlich zum anstehenden Release von Battlefield V hat Entwickler DICE eine grobe Roadmap für die kommenden Post-Launch-Inhalte offengelegt. Unter dem Namen “Tides of War” wird das schwedische Studio bis März 2019 zahlreiche Zusatzinhalte für den Weltkriegsshooter veröffentlichen.

Battle-Royal erst zum März 2019

Los geht es am bereits rund zwei Wochen nach Verkaufsstart von Battlefield V mit der Panzerstorm-Map und der Singleplayer-Mission The Last Tiger, in der ihr erstmals in die Rolle eines deutschen Soldaten schlüpfen dürft. In den darauffolgenden Monaten Januar und Dezember folgen dann die erste Version des Trainingsgeländes sowie erste Individualisierungsoptionen für eure Fahrzeuge.

Im ersten Quartal 2019 können sich Shooterfreunde über die Combined-Arms-Mission, den Squad-Conquest-Modus und weitere neue Herausforderungen freuen. Der März 2019 schließt dann nochmal mit einer großen Neuerung ab: Der Battlefield eigene Battle-Royal-Modus Firestorm feiert sein Debüt. Der angesagte Spielmodus findet damit erstmalig auch seinen Weg in einen Battlefield-Ableger. Entwickelt wird Firestorm unter anderem vom britischen Studio Criterion.

Battlefield V erscheint am 20. November für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Quelle: EA