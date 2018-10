Spider-Man – Erster Story-DLC heute erschienen

Wenn ihr die Abenteuer von Spider-Man auf der PS4 bereits durchgespielt habt, dann bekommt ihr heute Nachschub. Im Rahmen von 3 DLCs unter dem Namen “The City that never sleeps” (ein berühmter Spitzname für New York), gibt es drei neue Storystränge, welche euch hinter manche von Spideys bekanntesten Widersachern herschickt. Der erste DLC heißt “The Heist” und lässt euch Jagd auf Black Cat machen.

Das Spielerlebnis von Spider-Man wird erweitert

Black Cat tauchte bereits in einer Nebenquest von Spider-Man auf. Dort musstet ihr in Suchspielen ihre versteckten Katzen finden und so schlussendlich zu Black Cats Versteck gelangen. Der “The Heist”-DLC rückt Felicia Hardy, so der richtige Name von Black Cat, mehr ins Rampenlicht. Nicht nur ist sie eine der bekanntesten Widersacherinnen von Spiderman, sondern auch noch seine Ex. Zusätzlich zum DLC gibt es noch ein Update, welches einen New Game+ Modus einführt.

Quelle: Polygon