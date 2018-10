Fortnite – Rettet die Welt-Modus erst in 2019 Free-2-Play

Fortnite ist immer noch auf dem Gaming-Thron. Der Battle Royale-Modus erfreut weiterhin die Spielerschaft. Doch was dabei so ein bisschen ins Hintertreffen gerät, ist der Rettet die Welt-Modus.

Rettet die Welt-Modus wohl nicht mehr dieses Jahr als Free-2-Play-Model

Der ursprüngliche Hauptspielmodus sollte noch in diesem Jahr die Testphase abschließen und letztendlich auch kostenlos spielbar sein. Laut dem Entwicklerstudio Epic Games, ist das darauf zurück zu führen, dass sie es einfach nicht rechtzeitig schaffen werden, das Spiel in dem Zustand zu veröffentlichen, in welchem sie es gerne sehen würden. Einiges musste von Grund auf verändert werden, neue Features kamen hinzu und im Gegenzug werden andere entfernt. Ein genaues Releasedatum wurde jedoch nicht genannt. Wer nicht länger warten will, kann sich den Zugang zum Rettet die Welt-Modus auch über verschiedene Pakete, welche von Epic Games angeboten werden, erkaufen. Neben dem Zugang enthalten diese Pakete auch verschiedene in-Game Items für Fortnite. Je nachdem, für welches Paket ihr euch entscheidet.

Quelle: Epic Games