EA – Jade Raymond verlässt überraschend Studio Motive

Mit dem Studio EA Motive gründete Jade Raymond ihr eigenes Studio unter der Flagge des Publishers. Jetzt ist überraschend Schluss.

Jade Raymond verlässt überraschend EA

Zum Erstaunen vieler wurde heute bekannt, dass Jade Raymond ab heute EA verlassen hat. Die Leitung ihres Studios Motive, das in der Vergangenheit an verschiedenen Projekten gearbeitet hat, soll an Samantha Ryan übergehen. Diese hat bereits an Titeln wie Batman Arkham City oder auch aktuell Anthem, gearbeitet. In einem Statement geht der Publisher lediglich auf die Übernahme von Motive durch Samantha Ryan ein, nicht aber auf die Beweggründe für Raymonds Entscheidung ihre Position aufzugeben. Noch gibt es keine Stellungnahme durch Raymond selbst.

Quelle: Game Informer