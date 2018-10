Call of Duty: Black Ops 4 – Eine halbe Milliarde US-Dollar Umsatz alleine am Startwochenende

Activisions Call of Duty: Black Ops 4 hat an den ersten drei Tagen der Veröffentlichung weltweit mehr als 500 Millionen US-Dollar an Umsätzen erzielt, und die Anzahl der Spieler ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gestiegen. Black Ops 4 stellt damit eine Rekorde für das Franchise auf. Die meisten Spieler insgesamt, die höchste durchschnittliche Spielzeit pro Spieler, sowie die Gesamtspielzeit auf Current-Gen-Konsolen. Damit ist das Spiel jetzt schon erfolgreicher als Call of Duty: WWII aus dem letzten Jahr. Auch der Verkauf der Battle.net-PC-Version hat sich mehr als verdoppelt.

Call of Duty: Black Ops 4 stellt Rekorde auf

„Black Ops 4 hat einen Blockbuster-Start hingelegt. Die Spielerzahlen sowie die investierte Spielzeit nahmen im Vergleich zum Vorjahr zu. Die Zuschauerzahlen auf Twitch haben einen neuen Standard gesetzt. Das alles zeigt, wieviel Spaß es macht, Blackout zu spielen und dabei zuzusehen. Die Verkaufsergebnisse am Startwochenende katapultieren Call of Duty erneut an die höchste Liga der Entertainment-Branche“, so Rob Kostich, EVP und GM, Call of Duty. „Unsere digitalen Verkäufe brechen auf allen Plattformen Rekorde und die Gesamtperformance ist wirklich stark. Wir freuen uns sehr über den Erfolg von Black Ops 4. Und es kommt noch viel mehr. Wir haben gerade erst angefangen.“

Die Zahlen basieren auf den Einzelhandelsverkäufen und digitalen Verkäufen von Call of Duty: Black Ops 4, einschließlich der Verkäufe des Black Ops 4 – Black Ops Pass für die jeweils ersten drei Tagen nach Veröffentlichung gemäß öffentlich verfügbarer Daten, Einzelhandels-Verkaufsinformationen und internen Schätzungen von Activision.

Angebot Call of Duty: Black Ops 4 - Pro Edition [PlayStation 4] Die Call of Duty: Black Ops 4 - Pro Edition beinhaltet: 4 weitere Zombie-Erlebnisse, 12 Mehrspieler-Karten, 4 Exklusive Blackout-Charaktere

Call of Duty: Black Ops 4 präsentiert Ihnen 3 neue aufregende Spielemodi: Multiplayer, Zombies und Blackout

Mehrspiele-Modus: Black Ops 4 setzt neue Maßstäbe - mit dem packendsten Kampferlebnis, das es je gab und dessen Fokus auf taktischem, realistischstem Spielen und Entscheidungen des Spielers liegt. Mit einer Vielzahl neuer Waffen, Karten und Modi bietet das Spiel Online-Action auf völlig neuem Niveau

Zombie-Modus: Black Ops 4 liefert das größte Zombies-Angebot, das es je am Veröffentlichungstag gab, mit drei vollwertigen Spielerlebnissen direkt bei Veröffentlichung: IX, Voyage of Despair und Blood of the Dead.

Battle Royal-Modus: In Blackout erwacht das Black Ops-Universum in einem gewaltigen Battle Royale-Erlebnis mit Kämpfen in Land-, See- und Luftfahrzeugen auf der größten Karte in der Geschichte von Call of Duty zum Leben. Hier kommen die verschiedenen Black Ops-Welten zusammen. Spielen Sie Ihre Lieblingscharaktere und kämpfen Sie an legendären Orten aus dem Black Ops-Universum in einem offen Kampf um Überleben und Ausschalten.

Quelle: Activision via Pressemeldung