Cyberpunk 2077 – Bekommt ein neues Dialogsystem spendiert

Das Studio CD Projekt RED arbeite derzeit an dem heiß und lange ersehnten Titel Cyberpunk 2077. Um den Erwartungen gerecht zu werden, muss jedes noch so kleine Details sitzen. Unter anderem auch die Dialog Mechanik.

Neues Dialogsystem für Cyberpunk 2077

The Witcher 3: Wild Hunt ist eines der größten und erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten. Die Erfahrungen, die die Entwickler mit dem Titel gewonnen haben, wollen sie natürlich auch in ihrem kommenden Blockbuster Cyberpunk 2077 einfließen lassen. Unter anderem soll das Dialogsystem verbessert werden. Die NPCs sollen mehr auf ihre Umgebung reagieren. Falls was interessantes im Hintergrund passiert, sollen die einzelnen Figuren auch schon mal den Dialog unterbrechen und sich den Geschehnissen in ihrer Umgebung widmen. Oder sie reagieren darauf, wenn der Spieler sie einfach im Gespräch stehen lässt. Jedenfalls sind wir gespannt, wie diese Mechanik im fertigen Spiel funktioniert. Ein genaues Releasedatum ist noch nicht bekannt. Jedoch ist der Titel bereits als Xbox One Downloadcode via Amazon vorbestellbar. Und keine Sorge. Das Releasedatum vom 31. Dezember 2099 dient lediglich als Platzhalter. Hoffen wir.

