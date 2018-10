Bohemian Killing – Sprachupdate ermöglicht vier neue Sprachen

Bohemian Killing, dass unter anderem den „Best Story”-Preis bei den Pixel Awards 2016 erreichte, hat nun ein weitreichendes Sprachupdate erhalten. War das atmosphärische Abenteuer bisher bereits auf Englisch, Polnisch und Japanisch spielbar, so können nun auch Spieler aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien das Kriminal-Drama vollständig untertitelt in Ihrer Landessprache erleben. Somit ist das Spiel nun in insgesamt sieben Sprachen verfügbar. Als Ich-Erzähler der Geschichte fungiert Hollywood-Schauspieler Stephane Cornicard („Spectre”, „Saving Private Ryan”).

Bohemian Killing ist aktuell für PC erhältlich. Die Konsolenversionen für Xbox One und PS4 sind derweil noch in Entwicklung.

Quelle: Libredia Entertainment via Pressemeldung