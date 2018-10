Warframe – Fortuna PC Update Anfang November

Im gestrigen Devstream, kündigte Digital Extremes den geplanten Termin für das nächste Warframe Update Fortuna an. Und der Release ist nah.

Neues Warframe Update für PC Tenno

Das neue Fortuna Update wurde im gestrigen Devstream für Anfang November datiert. PC Tenno müssen also nicht mehr allzu lange warten. Konsolenspieler sollen das Update ebenfalls noch in diesem Jahr erhalten. Neben dieser Ankündigung gab es auch einen ersten Blick auf den neuen Frame Garuda und ihre blutigen Fähigkeiten. Wenn ihr selber einen Blick riskieren wollt, könnt ihr euch hier den Stream nochmals anschauen. Nicht vergessen am 20. November erscheint zudem die Switch Version.

Quelle: Pressemeldung