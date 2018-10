Street Fighter 30th Anniversary Collection – Neues Update verbessert Online-Erlebnis

Mitte des Jahres begeisterte Capcom Fans der klassischen Street Fighter Spiele mit der 30th Anniversary Collection. Dort konnte man sich endlich wieder wie in den guten alten Arcade-Zeiten in 12 verschiedenen Titeln der Reihe auf die Mütze geben, was das Zeug hält.

Neues Update bringt Verbesserungen für den Online Modus mit

Eines der interessantesten Features des Spiels, ist der Online-Modus. Dieser wurde ein wenig überarbeitet und verbessert. Doch der Patch enthält auch noch einige andere Änderungen. Der Sound wurde angepasst und die Texte im Museum wurden korrigiert und angepasst. Die Patchnotes findet ihr HIER. Der Patch wird am 23. Oktober 2018 online gehen.

Quelle: capcom-unity.com