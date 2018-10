Star Wars The Old Republic – Erweiterungen gerade kostenlos

Star Wars The Old Republic Fans können sich aktuell die beiden Erweiterungen Rise of the Hutt Cartel und Shadow of Revan, kostenlos sichern.

Star Wars The Old Republic gibt euch kostenlose Expansions

Wer sich aktuell auf der offiziellen Seite zu SWTOR mit seinem Account einloggt und den Code “REVANSFATE” eingibt (ohne Anführungsstriche), bekommt zwei Expansions kostenlos. Das Angebot gilt noch bis zum 2. November um 8:00 Uhr morgens. Wer also noch mehr Zeit mit dem Star Wars MMO verbringen will, kann sich hier mehr Content für lau holen.

Quelle: mydealz.de