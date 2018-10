Path of Exile – Rating für PS4 aufgetaucht

Im Free to Play Bereich machen sich immer mehr richtig gute Spiele einen Namen. Path of Exile, kam schon zum PC/Xbox Start gut an und jetzt scheint ein PS4 Release anzustehen.

Path of Exile erscheint wohl doch für PS4

Das Action RPG MMO konnte schon zu seinem Release Spieler als auch Kritiker überzeugen. Daher gab es natürlich auch Fragen, ob es vielleicht Hoffnung für eine PS4 Version des Spiel geben würde. Grinding Gear Games scheinen diese Frage jetzt zu beantworten. Auf dem taiwanesischen Rating Board wurde ein Eintrag zu dem Titel entdeckt, mit dem Zusatz PS4. Wir könnten also schon bald einen Release sehen.

Quelle: Taiwan Rating Board