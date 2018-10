MediEvil – Neue Hinweise auf Remaster

Die späten Neunziger haben für uns Gamer eine große Bedeutung. Damals buhlten Nintendos N64 und Sonys PSOne um die Gunst der Spieler. Das war die Zeit, in der Legenden geboren wurden. Zu der Zeit gab es eine Menge neuer Videospielhelden. Einige sind in Vergessenheit geraten, doch andere erheben sich aus der Versenkung!

MediEvil bekommt ein Remaster

In der heutigen Zeit melden sich immer mehr dieser Legenden zurück. Crash Bandicoot erhielt ein Remaster auf Xbox One, PS4 und Nintendo Switch. Und dieses Remaster war sehr erfolgreich. Auf diesem Erfolg aufbauend, wurde auf der PlayStation Experience ein Remaster von MediEvil angekündigt. Doch seither war es still um das Projekt. Jetzt hat sich Sid Shuman, seines Zeichens Social Media Director bei PlayStation, im PlayStation Blogcast zu Wort gemeldet. Laut Shuman sollen in den kommenden ein bis zwei Wochen detaillierte Infos über den Status des MediEvil Remaster folgen. Wird dürfen gespannt sein und freuen uns schon auf ein Wiedersehen mit Sir Daniel Fortesque.

T-Shirt Medievil Skeleton - Anime Und Videgames - iMage Hochwertiges Baumwoll-T-Shirt

Premium-Qualität Baumwolle, weich im Griff

Überprüfen Sie Ihre Größe mit der Tabelle und den Fotos auf der linken Seite des Eintrags

Quelle: PlayStation Blogcast