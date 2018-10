Soul Calibur VI – Beat’em Up ab morgen im Handel

Ab morgen werden wieder die Waffen gezückt und es geht in die Arena. Soul Calibur VI kommt morgen für PS4, Xbox One und PC, in den Handel.

Soul Calibur VI kehrt morgen zurück

Ab morgen könnt ihr wieder zur Soul Calibur Reihe zurückkehren. Im sechsten Teil werden euch gleich zwei Story Modes zur Auswahl stehen, der Souls Chronicle und der Libra of Souls Mode. Neben alten und neuen Charakteren könnt ihr zudem mit Geralt aus The Witcher antreten, natürlich auch online gegen Spieler aus aller Welt. Darüber hinaus soll es einen umfangreichen Charaktereditor für euch geben. Hier für euch noch der Trailer.

Quelle: Pressemeldung