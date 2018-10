Pokémon: Let’s GO Pikachu & Evoli – Meistertrainer vorgestellt

In knapp einem Monat erscheinen Pokémon: Let’s GO Pikachu & Evoli und mit dem nahenden Release werden immer mehr Features präsentiert. Der aktuellste Trailer konzentriert sich auf ein Feature, welches nach dem Sieg über die Top 4 verfügbar ist: Meistertrainer.

1 VS. 1-Duelle in Pokémon: Let’s GO Pikachu & Evoli

Nachdem man in der Pokémon-Liga siegreich war, will man als Champ auch etwas zu tun haben. In Pokémon: Let’s GO Pikachu & Evoli kann man zum Beispiel Meistertrainer herausfordern. Diese sind in ganz Kanto anzutreffen und stellen eine besondere Herausforderung dar. Jeder Meistertrainer kämpft nur mit einem bestimmten Pokémon, welches über seinem Kopf angezeigt wird. Die Duelle werden 1 gegen 1 ausgetragen und Items dürfen nicht verwendet werden.

