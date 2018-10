LEGO DC Super-Villains – Ab sofort erhältlich

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und DC veröffentlichen heute LEGO DC Super-Villains. Hierbei handelt es sich um das erste LEGO Game, das Spieler in ein Abenteuer eintauchen lässt, in dem die Schurken die Hauptrolle spielen und das im Herzen des DC-Universums spielt.

LEGO DC Super-Villains befeuert die Vorstellungskraft und gibt den Spielern die Möglichkeit, ihren eigenen Superschurken zu gestalten – komplett mit Kostüm, Aussehen, Fähigkeiten und einem Namen. Diese individuell gestaltete Spielfigur zieht mit einem kultigen Aufgebot der DC-Superschurken in die Schlacht. Sowohl Fans von LEGO als auch von DC werden ihre Spuren in einer originellen Geschichte hinterlassen. LEGO DC Super-Villains ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One sowie für PC erhältlich.

Werde zu deinem Lieblings DC-Schurken

In LEGO DC Super-Villains ist die Justice League verschwunden und die Verteidigung der Erde liegt in den Händen einer Gruppe von jungen Helden aus einem Paralleluniversum, die sich „Justice Syndicate“ nennt. Bekannte DC Superschurken der „Legion Of Doom“ finden jedoch heraus, dass die neuen Beschützer der Erde nicht ganz so heldenhaft sind, wie sie vorgeben. Nun müssen die Spieler ihre komplett individualisierbaren Super-Schurkencharaktere zu einem Team zusammenzuschmieden, um die finsteren Pläne der mysteriösen Neuankömmlinge aufzudecken und zu vereiteln. Die Spieler erstellen ihre eigenen Superschurken-Charaktere und gehen auf eine Reise, um den Zweck ihres Charakters innerhalb der Geschichte herauszufinden. Dabei schalten die Spieler neue Kräfte und Anpassungen für ihren Charakter frei, reisen abseits der ausgetretenen Pfade und stoßen auf zusätzliche Story-Quests, Rätsel und Minispiele, um Belohnungen freizuschalten und andere DC-Superschurken zu rekrutieren sowie Unheil an bekannten DC-Orten wie Gotham, Metropolis, Smallville und vielen weiteren anzurichten.

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment via Pressemeldung