Call of Cthulhu – Goldstatus endlich erreicht

Focus Home Interactive veröffentlicht einen neuen Trailer zu Call of Cthulhu, der offiziellen Videospieladaption des Pen-and-paper RGP’s von Chaosium. Der Preview-Madness-Trailer stimmt die Spieler auf den Release ein. Der Trailer wirft einen Blick auf die Lovecraft-Atmosphäre, das atemberaubende Audio-und Visual-Design sowie auf die Investigations Mechaniken, die dem Spieler zur Verfügung stehen, um den Fall zu lösen und dem Horrer zu entgehen.

Call of Cthulhu erreicht endlich den Goldstatus

In Call of Cthulu ist nichts so wie es scheint. Bösartige Kreaturen, Verschwörungen und ein Kult warten auf Darkwater Island bereit, dem Spieler den Pfad zum Horror der Insel zu weisen. Pierce‘ Verstand wird leiden, während er versucht, den Fall zu lösen, welcher ihn an den Rand des Wahnsinns bringt. Der Tod scheint plötzlich keine abwegige Alternative zu sein. Der Verstand des Spieler wird dazu gebracht, alles und jeden in Frage zu stellen. Und während der Spieler beschäftigt ist, bereitet der große Träumer im Hintergrund sein Erwachen vor.

Call of Cthulhu: Das offizielle Videospiel erscheint am 30. Oktober 2018 für PS4 und Xbox One im Handel.

Call Of Cthulhu [Playstation 4] Der "Große Träumer", Cthulhu, kündigt sein Erwachen an... Reisen Sie nach Blackwater Island!

Call of Cthulhu - ein investigatives RPG, im Lovecraft Universum, entwickelt mit der Unreal Engine 4

Erweitern und verbessern Sie die Fähigkeiten Ihres Charakters und nutzen Sie die neuen Fähigkeiten um die Wahrheit aufzudecken

Zweifeln Sie an Ihrem eigenen Verstand? Es heißt, dass Wahnsinn der einzige Weg sei, die Wahrheit zu ergründen

Herausgeber: Koch Media GmbH

Quelle: Focus Home Interactive via Pressemeldung