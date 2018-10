Pokémon GO – Generation 4 ist da

Nach und nach werden neue Taschenmonster in Pokémon GO hinzugefügt und nun sind die Exemplare aus der vierten Generation an der Reihe. Ein erster Trailer zeigt bereits einige Pokémon aus Sinnoh, die ihr nun in der App fangen könnt. Zum Beispiel sind derzeit die Starter-Pokémon Plinfla, Chelast und Panflam anzutreffen.

Pokédex in Pokémon GO wird nach und nach erweitert

In den nächsten Wochen sollen immer mehr Pokémon aus der vierten Generation folgen, die ihr dann in Pokémon GO fangen könnt. Auch in Eiern und bei Raid-Kämpfen könnt ihr sie nun finden. Niantic empfiehlt, die offiziellen Kanäle im Auge zu behalten, um immer einen Überblick zu bekommen, welche Exemplare neu dazukommen.

Pokémon GO Plus Kompatibles Smartphone und App wird benötigt.

Kompatibilität: iOS 8, iPhone 5/5c/5s/SE/6/6s/6 Plus/6s Plus

Quelle: pokemongolive