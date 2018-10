Die neue Spielemesse in Berlin, die EGX 2018, öffnete Ende September erstmals ihre Pforten. Nach zwei tollen Tagen in Berlin haben wir nun ein Fazit gezogen und verraten euch, was uns wirklich gut gefallen hat und was man beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen sollte. Außerdem stellen wir uns die Frage: “Ist die EGX 2018 die bessere GAMESCOM?”. Schaue dir unser Fazit-Video zur EGX 2018 in Berlin an und lausche, was wir zu der Messe zu sagen haben.