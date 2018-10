Spider-Man – Drei neue Kostüme im kommenden “The Heist”-DLC

Die ersten zusätzlichen Inhalte für Sony’s Spider-Man erscheinen bald in Form des DLC “The Heist”. In diesem gibt es eine neue Story, in welcher Peter auf seine alte Flamme trifft. Felicia Hardy, alias Black Cat, stellte uns bereits im Hauptspiel einige Aufgaben, nun müssen wir sie von einem Überfall auf ein Museum abhalten. The Heist bring neue Missionen, Herausforderungen, Gegnertypen, Verbrechen und Trophäen. Zu guter letzt gibt es drei neue Anzüge für Spidey, auf welche wir einen ersten Blick werfen können.

Spider-Man kleidet sich neu

Die drei gezeigten Anzüge werden natürlich wieder neue Fähigkeiten mitbringen. Mit dabei sind der Resilient Suit, der Scarlet Spider II-Suit und der Spider-UK Suit. Alles sind bekannte Anzüge, die Spider-Man bereits in den Comics getragen hat. Der “The Heist”-DLC erscheint am 26. Oktober und kostet knappe 10€.

Quelle: playstationblog