Angespielt: Days Gone (EGX 2018 Berlin)

Auf der EGX 2018 in Berlin war es uns zum ersten Mal möglich, Days Gone anzuspielen. In einer exklusiven Hands-Demo durften wir zwei unterschiedliche Missionen aus dem exklusiven PlayStation-Abenteuer ausprobieren. Eine riesige Open-World mit vielen Zombies und einer bedrückenden Atmosphäre lassen das Spiel Interessant aussehen. Doch auch nach rund einer Stunde Spielzeit sind noch immer diverse Fragen über das Spiel offen. Wie uns das Spiel bislang gefällt, seht ihr in unserem Reviewvideo.

Unser Fazit zu Days Gone von der EGX 2018 in Berlin